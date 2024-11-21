В Ханты-Мансийске новобранцев ДОСААФ посвятили в курсанты
В Ханты-Мансийске 24 призывника вступили в ряды курсантов ДОСААФ России, среди них парни из Когалыма, Лангепаса, Березово, Урая и далеких поселков Югры. Вместе с членскими билетами ДОСААФ России курсанты получили зеленые береты пограничников.
Береты пограничников ребятам вручил командир подразделения пограничного контроля в аэропорту Ханты-Мансийска майор пограничной службы ФСБ России Владимир Кисеев.
«Посвящение в курсанты ДОСААФ России уже становится традиционным и проходит в рамках достигнутых соглашений под шефством окружной общественной организации 2Ветеранов пограничных войск Югры» с соответствующей символикой. Защита Отечества символизируется с защитой государственной границы, именно поэтому курсантам ДОСААФ России сегодня вручаются зеленые береты», — прокомментировал начальник Ханты-Мансийской автомобильной школы ДОСААФ России, полковник в отставке Тимофей Загурный.
Слова поздравления и напутствия в адрес курсантов после посвящения прозвучали от заместителя губернатора Югры Эдуарда Исакова, главы Ханты-Мансийского района Кирилла Минуллина, заместителя главы Ханты-Мансийска Дмитрия Хромченко, военного комиссара Югры Романа Вуколова, заместителя председателя ассоциации Воздушно-десантных войск и войск спецназа Алексея Костаницы.
«Ношение зеленого берета во многих подразделениях пограничной службы необходимо заслужить. Сегодня вы удостоились этой чести, поэтому обязаны учиться и служить так, чтобы вами гордились не только родственники, но и вся Югра. Передо мной стоят молодые люди, глаза которых выражают любовь к Отчизне и стремление внести вклад в защиту Родины. Уверен, что все те знания и навыки, которые вы получите во время обучения, сформируют из вас настоящих специалистов, готовых выполнить поставленные задачи», — сказал Эдуард Исаков.
Ребят ждет настоящая пред армейская подготовка: изучение устава ВС, физическая подготовка, освоение специальности водителя. До 10 февраля курсанты получат права на управление тяжелой техникой и водительские удостоверения категории «В». Они смогут уйти на срочную службу с багажом знаний и опыта.
В этом курсантам помогут преподаватели и наставники. Одни из них старший воспитатель-наставник Ханты-Мансийской автомобильной школы ДОСААФ России, сотник Сибирского казачьего войска Денис Белов — участник СВО.
«У меня нет любимчиков. Здесь все равны. Обучаю ребят тому, что сам знаю, делюсь опытом. На войне и в армии важно соблюдение дисциплины, хорошая физическая подготовка, навыки обращения с оружием, а для наших курсантов — знание техники и умение управлять ею. По правде сказать, в армии и бытовые навыки пригодятся, поэтому оторванных от мамы ребят приучаем к соблюдению личной гигиены, уборке помещения, чистке снега. Думаю, после четырех месяцев, проведенных в школе, они станут сплоченным коллективом, и смогут с честью выполнять боевые задачи», — сказал Денис Белов.
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