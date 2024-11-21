Встреча с интересными людьми
21 октября во Всемирный день телевидения сотрудник Берёзовского районного Дома культуры Марина Табун с учениками 2 «В» класса встретились с сотрудниками Берёзовского медиацентра: главным редактором Анастасией Шевченко, журналистом Данилом Башкировым, дизайнером Александрой Лисовой и оператором Романом Тягуновым. Ребятам рассказали об истории создания телевидения в мире и о том, как создавалась «АТВ Берёзово» и какую интересную работу ведут работники медиацентра. А юные журналисты взяли интервью у каждого работника и задавали вопросы, на которые получили точные и интересные ответы.
Сложно представить, что всего 100 лет назад телевидения не существовало, а сегодня оно прочно вошло в нашу жизнь. Люди читали книги, листали газеты. Но однажды учёный российского происхождения Владимир Зворыкин сделал открытие – он изобрел катодную трубку, которая могла передавать изображение. Это устройство стало важной частью первых телевизоров. В мире телевидение начало развиваться в 30-х годах 20 века. Оно появилось в Европе, а позже и в США.
Россия стала одной из первых стран, где заработало телевещание. Это произошло в 1932 году. А вскоре на Шаболовке появился первый телецентр. Во время Великой Отечественной войны вещание пришлось приостановить. Но уже 7 мая 1945 года трансляции на Шаболовке возобновились и стали регулярными. 21 ноября 1996 года в ООН состоялся первый телевизионный форум. На нем была признана важность роли телевидения для нашей планеты. Оно влияет на общественное мнение, привлекает внимание к значимым проблемам, отражает политические веяния. А самое главное – телевидение выступает в роли объединяющего фактора, который связывает все страны и континенты. Ведь благодаря ему, мы можем получать информацию о том, что происходит в самых дальних уголках нашей планеты.
Марина Табун,
пгт Берёзово