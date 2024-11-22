Владимир Путин заявил об ответе на применение против России дальнобойного оружия Запада
Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Поводом стало применение против Российской Федерации ракет западного производства. Глава государства сообщил о том, что удары были произведены по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях.
«Поставленные противником цели при ударе западными дальнобойными ракетами по РФ не достигнуты», — отметил Владимир Путин, подчеркнув, что конфликт на Украине после удара западными ракетами по РФ приобрел глобальный характер.
Российский лидер заявил, что применение противником дальнобойного оружия против РФ не может повлиять на ход спецоперации и все поставленные цели будут достигнуты.
По словам президента, сегодня ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар новейшей баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении — российские военные назвали этот комплекс «Орешник». Комбинированный удар по объекту ОПК Украины был произведён в ответ на удары американским и британским оружием по России и на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.
«Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию», — заявил Путин, отметив, что средств противодействия российским ракетам «Орешник» сейчас нет — новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 км в секунду, существующие системы ПРО противника их не перехватывают.
Путин предупредил тех, кто сомневается в том, что Россия готова к любому развитию событий: напрасно.
«Испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России», — заявил Путин.
Россия, по словам Владимира Путина, будет решать вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности в зависимости от действий противника.
«Россия считает себя вправе использовать оружие против военных объектов стран, применяющих свое оружие против РФ. Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других государств покинуть зоны возможного поражения», — заявил Владимир Путин, подчеркнув — наша страна предпочитает мирные средства, но и готова к любому развитию событий, ответ всегда будет.