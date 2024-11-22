В Югре подвели итоги работы конференции регионального отделения «Единой России»
Итоги ежегодной конференции регионального отделения партии «Единая Россия» подвели сегодня, 21 ноября, в Ханты-Мансийске.
В состав президиума политического совета регионального отделения партии вошел губернатор Югры Руслан Кухарук. По словам главы региона, для него это возможность стать еще ближе к людям, которые представляют интересы югорчан на разных уровнях власти.
«Сегодня я говорил, что «Единая Россия» — это объединяющая сила, реализующая задачи, которые транслируют президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, правительство Российской Федерации, правительство автономного округа. Партия объединяет всех, кто помогает участникам специальной военной операции, направляет гуманитарные грузы, всё необходимое для ведения боевых действий, помогает семьям военнослужащих, реализует многие другие проекты», — отметил Руслан Кухарук.
В ходе общения с журналистами секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Хохряков отметил, что на сегодня значимой в деятельности партии остаётся помощь участникам СВО, членам их семей и жителям новых регионов России, Курской области.
«В 2022 году — в год начала специальной военной операции — региональным отделением было направлено около 200 тонн гуманитарного груза. Уже в этом году мы отправили в 4 раза больше — около 800 тонн. При этом год ещё не закончился», — пояснил Борис Хохряков.
Он упомянул и о реализации народной программы партии — «Карты развития Югры». Документ был принят в 2021 году и на тот момент в неё было включено 553 проекта. На сегодняшний день этот показатель увеличился до 783. При этом 38 % инициатив уже реализовано, ещё 28 % находится в стадии реализации.
«По всем направлениям продолжаем работу совместно с губернатором Югры Русланом Николаевичем Кухаруком, правительством автономного округа, депутатским корпусом», — подытожил Борис Хохряков.