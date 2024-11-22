В Югре заработает служба профилактики повторных переломов для пациентов 60+
В округе создаётся служба профилактики повторных переломов у пожилых людей. Об этом сообщает Сургутская клиническая травматологическая больница.
Проект разработал главный травматолог-ортопед Югры, главный врач Сургутской травмбольницы Дмитрий Гарайс совместно с главным гериатром Югры, заведующей гериатрическим отделением СОКБ Эльзой Гирфановой.
Повторные переломы для возрастных пациентов играют роковую роль. Без хирургического лечения шансы на сращение минимальны, и больной может уйти из жизни из-за гипостатических осложнений: пролежней, пневмонии, инфекции мочевыводящих путей.
«Особое внимание к людям пожилого и старческого возраста обусловлено их уязвимостью. На фоне физиологических изменений — нарушения плотности костной ткани, потери скелетной мышечной массы — они подвержены низкоэнергетическим переломам. Это серьёзное препятствие на пути к здоровому и активному долголетию. Новая программа объединяет усилия специализированных клиник и первичного звена по оказанию помощи пациентам данной категории. После получения травмы их лечение не должно прерываться на выписке из стационара. Теперь больницы будут передавать данные этих пациентов в поликлиники по месту жительства для дальнейшего диспансерного наблюдения, включающего лечение остеопороза, консультации ревматолога, гериатра, терапевта», — объясняет суть проекта главный внештатный специалист травматолог-ортопед окружного Депздрава Дмитрий Гарайс.
Работа окружной службы профилактики повторных переломов будет направлена на предотвращение остеопоротических (патологических) переломов. Это травмы, которые человек получает под воздействием малого усилия. Пациенту с остеопорозом достаточно неосторожно повернуться в постели, чтобы повредить рёбра, или запнуться о какое-то препятствие, чтобы сломать лодыжку.
«Иногда подобные травмы больному наносят родственники, даже сами того не подозревая. Например, приподнимая человека за подмышки при пересаживании с кровати в инвалидное кресло. Во время комплексного обследования пожилых пациентов, поступающих в нашу клинику с инсультом или острой травмой, мы нередко выявляем у них более ранние переломы. Это вовсе не говорит о плохом уходе дома. Речь — о неосведомлённости, насколько хрупкими могут быть люди в пожилом и старческом возрасте, а также об отсутствии системного лечения остеопороза», — объясняет заместитель главного врача Сургутской травмбольницы, терапевт Светлана Алиева.
Предполагается, что за год служба профилактики повторных переломов уже будет иметь полное представление о проблеме в масштабах округа. Это позволит спланировать дальнейшие шаги, при необходимости внести корректировки в алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам и дополнить схемы их лечения.