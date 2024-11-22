ПРИБЛИЖАЕТСЯ 2 ДЕКАБРЯ – СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ И НДФЛ ЗА 2023 ГОД
УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре обращает внимание югорчан, что до срока уплаты имущественных налогов остается менее двух недель.
Срок, когда можно уплатить имущественные налоги и НДФЛ за 2023 год без образования задолженности – не позднее 2 декабря 2024 года. Если обязанность по уплате не исполнить, то уже с 3 декабря сумма задолженности будет увеличиваться ежедневно за счет начисления пени.
На текущую дату из 702,5 тыс. налогоплательщиков исполнили налоговые обязательства 215,6 тыс. югорчан на общую сумму 980,6 млн рублей. Ещё 23,6 тыс. жителей округа оплатили налоги частично на сумму 261,8 млн рублей.
Управление обращается к гражданам округа с призывом заблаговременно, не дожидаясь 2 декабря 2024 года, исполнить обязанность по уплате имущественных налогов и НДФЛ за 2023 год любым удобным для себя способом:
– через сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
– через мобильное приложение «Налоги ФЛ». Доступ к приложению возможен с помощью пароля, полученного при регистрации Личного кабинета в любом налоговом органе или с помощью подтвержденной учетной записи портала Государственных услуг (gosuslugi.ru);
– сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин». Сервис позволяет произвести уплату налогов единым налоговым платежом, по индексу документа (указанному в налоговом уведомлении) по уникальному идентификатору начисления (УИН) или заполнив платежные реквизиты документа;
– в МФЦ Югры, оснащенных POS-терминалами ПАО «Сбербанк» по УИН налогового уведомления;
– через онлайн-сервисы банков. Оплата налогов возможна по УИН или через QR-код налогового уведомления.
При возникновении вопросов по налоговой тематике можно обратиться в Единый Контакт-центр ФНС России по номеру 8-800-222-22-22.