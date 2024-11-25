Партийцы «Единой России» отметили День матери вместе с матерями бойцов Югры
В преддверии праздника партийцы «Единой России» встретились с матерями бойцов СВО на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» в Ханты-Мансийске.
Во встрече участвовали секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России», председатель думы Югры Борис Хохряков, руководитель депутатской фракции в парламенте автономного округа, региональный координатор партийного проекта «Женское движение» Наталья Западнова и председатель комитета думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.
«Быть матерью — это великое призвание, а быть матерью солдата, я уверен, — особая ответственность и большая честь. Ваша любовь и поддержка даже на расстоянии оберегают и придают сил нашим бойцам, помогают им не сдаваться и двигаться вперёд. Вы — та опора, на которую они могут рассчитывать всегда. Вы заложили в ваших детей нравственные ориентиры, привили любовь к Родине, научили ценить историю своей страны. И сейчас ваши сыновья, внуки —достойные защитники, настоящие патриоты, которыми уже гордимся все мы, и, я уверен, будут гордиться их дети», — обратился к югорчанкам Борис Хохряков.
Представители партии заверили, что сегодня и впредь будет оказываться всесторонняя помощь военнослужащим и их родственникам. С начала проведения специальной военной операции активисты и депутаты партии взяли под шефство 1 055 семей защитников. За это время было отработано больше 11 тысяч бытовых, социальных и юридических заявок.
«Я точно знаю, что жёны, бабушки и мамы наших военнослужащих всегда — в первых рядах при организации гуманитарных акций, которые проводятся в Югре. Они являются активными участницами добровольческих объединений и делают всё для фронта и для победы. Поэтому мы поддерживаем наши волонтёрские организации, которые собирают гуманитарные грузы, изготавливают для участников СВО самые необходимые «за ленточкой» вещи», — сказал Борис Сергеевич.
Он отметил также, что партия постоянно поддерживает добровольцев движения «Шьём для наших» в Ханты-Мансийске, снабжая швей оборудованием, тканями, фурнитурой. С сентября 2022 года партийцы 6 раз закупали всё самое необходимое. Этим летом передали движению 200 килограммов флиса для пошива зимней одежды, в преддверии осеннего периода — 630 метров специальной ткани, которая позволила изготовить практически 300 антидроновых одеял. А за всё время СВО мастерицы сшили 8 тысяч изделий для бойцов.
Югорчанки в свою очередь поделились историями своих сыновей, озвучили интересующие их вопросы и выразили благодарность представителям партии.
«Я хотела сказать спасибо и от семей военнослужащих, и от волонтёров за ту поддержку, которую нам оказывают не только добрым словом, но и делом. Мы знаем, для кого и для чего мы шьём, вяжем, мастерим, но, когда ты получаешь поддержку от «Единой России», это важно», — сказала мать военнослужащего, активистка «Женского движения», мастерица волонтёрского движения «Шьём для наших» Наталья Новикова.
Поздравляя югорчанок с праздником, Борис Хохряков сказал:
«Пока наши ребята выполняют задачи специальной военной операции, мы здесь, вместе с вами, каждый день стараемся сделать всё для их победы! Спасибо вам, уважаемые женщины, за вашу поддержку и за ваших сыновей, которые сегодня создают будущее нашей страны! Желаю вам и вашим семьям здоровья, добрых событий в жизни, благополучия и достатка в домах! Пусть ваш семейный очаг горит долгие годы!»