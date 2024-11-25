В Югре стартовала Неделя борьбы со СПИДом

В столице Ямала – в г. Салехарде – с 20 по 23 ноября проходил X юбилейный форум «Российский Север», который собрал более 100 участников со всей страны и зарубежья, чтобы обсудить будущее молодёжи регионов российского Севера, Арктики и Дальнего Востока.