В Югре стартовала Неделя борьбы со СПИДом
В регионе проживает более 16 тысяч человек с диагнозом «ВИЧ-инфекция», инфицирован каждый 105-й житель.
«По итогам 9 месяцев этого года в Югре впервые установлен ВИЧ-положительный статус у 415 человек. Наиболее неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости складывается в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе. В этих населенных пунктах пораженность населения составляет более 1,2 %, — отмечает главный специалист по ВИЧ-инфекции в Югре Аксана Ушакова. — В целом по округу с 2019 года по округу наблюдается снижение числа впервые выявленных случаев. В связи с увеличением пациентов, получающих антиретровирусную терапию, снижаются показатели смертности и летальности от ВИЧ».
По словам специалиста, заразиться ВИЧ можно независимо от пола, возраста, семейного положения, национальности, материального достатка или принадлежности к какой-либо социальной группе. Многие люди думают, что ВИЧ и СПИД — это одно и тоже. На самом деле это не так! ВИЧ-инфекция медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. СПИД — это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции, когда иммунитет ослаблен настолько, что другие заболевания принимают необратимое течение и приводят к летальному исходу.
«На протяжении нескольких первых месяцев после инфицирования люди с ВИЧ, как правило, наиболее заразны, но многие из них узнают о своем статусе лишь на поздних стадиях», — поясняет Аксана Александровна.
В течение первых недель после инфицирования у некоторых людей может не появляться никаких симптомов, у других может возникать гриппоподобное состояние: лихорадка, головная боль, сыпь, боль в горле. Инфекция постепенно ослабляет иммунную систему. Это может привести к появлению других симптомов: увеличение лимфатических узлов, потеря веса, лихорадка, диарея, кашель.
Основные пути передачи ВИЧ-инфекции: незащищенный половой контакт, совместное использование принадлежностей для инъекций (шприцы, иглы); вертикальный путь передачи от матери ребенку во время беременности, родов и при грудном вскармливании.
Без лечения средняя продолжительность жизни человека после инфицирования ВИЧ оценивается в 11 лет. Сегодня ВИЧ-инфицированный человек при правильном приеме лекарств может прожить столько же, сколько в среднем живет человек без ВИЧ.
«Безусловно, диагноз «ВИЧ-инфекция» во многом может изменить человека, его мироощущение, взгляды на жизнь, поведение, отношение к близким. Важно понимать, что есть множество людей и организаций, готовых прийти на помощь при наличии данной проблемы. ВИЧ — это не приговор. Даже с этим заболеванием можно жить и наслаждаться жизнью. Это ежедневно доказывают сотни тысяч ВИЧ-инфицированных людей по всей планете, которые приняли свою болезнь и активно ей противостоят», — резюмирует врач.