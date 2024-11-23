В Ханты-Мансийске названы лидеры «Рапид Гран-При России»
Сегодня в Ханты-Мансийске в рамках Всероссийских соревнований по быстрым шахматам стартовал Этап «Рапид Гран-При России» «Кубок Югры». По уточнённым данным в соревнованиях участвует 143 спортсмена из 10 регионов России, в том числе и шахматисты из республики Беларусь.
Открыл соревнования судья международной категории, главный судья турнира Николай Степаненко:
«В турнире принимают участие шахматисты из 10 регионов, а молодёжь в основном из Югры и Ямала. Играют четыре гроссмейстера, четыре международных мастера. Финал Всероссийских соревнований по быстрым шахматам будет проходить в Сочи в начале декабря».
Выступая на открытии турнира, Николай Петрович пожелал успеха спортсменам, хотя болельщики, и не только они, понимают, что победа достанется только одному, хотя надежду на неё таит в глубине души каждый участник.
Высокие шансы на победу в турнире, по мнению специалистов, имеют гроссмейстеры чемпион мира по композиции Данила Павлов, Владимир Захарцов и Сергей Искусных из Москвы, сургутянин Алексей Придорожный.
Кстати, вчера вечером Данила Павлов был удостоен лавров победителя за первое место во всероссийских соревнованиях по шахматной композиции «Югра-2024», которые проходили в Ханты-Мансийске.
По итогам 4-го тура этапа «РАПИД Гран-При России» «Кубок Югры», который завершился 23 ноября, определились лидеры состязания.
По 4 победы в четырёх сыгранных партиях одержали Данила Павлов (Москва), Тимур Сабиров (ЯНАО), Владимир Захарцов (Москва), Сергей Искусных (Тюменская область), Илья Ильюшенок (Югра).
Это промежуточные результаты, потому как впереди у участников ещё 7 туров, которые будут разыграны в ближайшие два дня.
Призовой фонд Кубка Югры сформирован за счёт средств автономного учреждения «Югорская шахматная академия» и Федерации шахмат Российской Федерации и составляет 703 тысяч рублей, 100 тысяч из которых получит победитель турнира.
Средства призового фонда будут распределены не только среди призёров, поощрение ждёт ветеранов шахмат, женщин-участниц турнира, молодых шахматистов, есть также ряд других номинаций.