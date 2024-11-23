Журналисты медиахолдинга «Югра» получили «Золотой микрофон»
Журналисты радио «Югра» Тимур Полунин и Марина Штейникова получили национальную премию в области радиовещания «Радиомания — 2024». Их программа «Важен каждый» стала лучшей в номинации «Интервью».
За победу радийщики получили статуэтку «Золотой микрофон».
Отметим, что «Радиомания» — главная награда в сфере радиовещания в России, которая по праву считается российским радийным «Оскаром». Национальная премия «Радиомания», учрежденная с целью повышения престижа радио, демонстрации достижений отрасли, обмена опытом и повышения профессионального уровня работников радиовещания, вручается с 2002 года. За годы ее существования открыто немало новых имен, множество эфирных и внеэфирных проектов получили достойную оценку и освещение в профессиональном сообществе.
Добавим, что на церемонии награждения отметили еще одну югорчанку. Урорженка Ханты-Мансийска Александра Маслакова сегодня работает в столице и ведет утреннее шоу JOYСТИКИ на музыкальной станции ENERGY. Она также получила «Золотой микрофон». Кроме того, Александра была ведущей церемонии награждения.