В Югре запущена автоматизированная система сбора гуманитарной помощи
Теперь каждый житель Ханты-Мансийского автономного округа может оказать посильную помощь землякам — участникам специальной военной операции. С помощью новой информационной системы, созданной для организации сбора гуманитарной помощи, можно легко зарегистрировать заявки и поддержать тех, кто в этом нуждается.
На информационном ресурсе регистрируются заявки от воинских формирований, которые проверяются на соответствие регламенту оказания гуманитарной помощи. Все заявки одобряются профильной рабочей группой при оперативном штабе Югры, после чего становятся открытыми для исполнения любым желающим — гражданам, представителям бизнеса и местным администрациям.
Чтобы помочь участникам спецоперации, необходимо подать заявку на регистрацию на сайте gum.admhmao.ru. После регистрации на вашу электронную почту придет логин и пароль от личного кабинета, где будет доступ к открытым заявкам.
С начала специальной военной операции из Югры уже направлено почти 3 000 тонн гуманитарной помощи, включая автотранспорт, оборудование, обмундирование и медицинские препараты.
Каждый может внести свой вклад в эту важную миссию. Поддержите своих земляков и сделайте доброе дело!