Руслан Кухарук поздравил маму звонком и фотографией из 1988 года
Губернатор Югры Руслан Кухарук День матери начал с поздравительного звонка своей маме в Тюмень и нашёл несколько тёплых слов в адрес всех матерей Югры.
«Для теплых объятий и приятных слов не нужна особая дата, но, отмечая День матери, мы, дети, стараемся собрать воедино всю нашу безграничную любовь, чтобы окутать ею самых дорогих в нашей жизни людей», — написал в соцсетях глава региона, пожелав всем мамам Югры здоровья, благополучия и счастья.
Накануне в Сургуте прошел форум «Десятилетие детства. Счастливая семья – счастливые дети», на котором Руслан Кухарук вручил медали «Отцовская слава» и «Материнская слава», почетные грамоты губернатора Югры. Наград удостоились семьи, воспитывающие пятерых и более детей из разных уголков округа.
Глава региона особые слова уделил мамам, отметив, что быть мамой — серьезная работа, поскольку о её слов или даже простого молчания, от поддержки и даже взгляда зависит будущее наших детей, городов и поселков и в целом нашей страны.
«У нас такие красивые мамы! Будьте счастливы! Ведь если вы счастливы, значит вас окружают любимые люди», — отметил Руслан Кухарук.