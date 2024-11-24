Новый налог до 1 декабря будет выплачивать часть россиян
Речь идет о новом налоге на доход с процентов по вкладам, который нужно будет платить до 1 декабря 2028 года. Об этом пишет VSE42.ru.
Впервые до 1 декабря 2024 года россияне должны будут выплатить налог на доход с процентов по вкладам до 1 декабря 2028 года. Эксперт в сфере финансовой грамотности Эльман Мехтиев пояснил, что налог исчисляется на вклады за 2023 год в отношении процентного дохода, который получил клиент банка, хоть в рублях, хоть в иностранной валюте.
– Таким доходом считаются проценты, выплаченные по депозитам, сберегательным счетам, по остаткам на текущих счетах, – цитирует издание финансиста Метхиева в его сообщении агентству «Прайм».
Если ваш доход с процентов по вкладам в 2023 году составил меньше 150 000 рублей, эта сумма не облагается налогами. Те, чей процентный доход превышает 150 000 рублей, но не достигает 5 млн рублей, выплатят налог в 13%. Если же процентные отчисления по вкладам превышают сумму в 5 млн руб., налог составит 15% с суммы превышения.
Подавать отдельную декларацию о вкладах не нужно, если они размещены в российских банках: вся информация автоматически поступит в ФНС. А вот если у гражданина России есть счета в зарубежных банках и финансовых компаниях, нужно подать в налоговую службу отдельную декларацию о движении средств, наряду с «общей» декларацией обо всех доходах, включая процентные.