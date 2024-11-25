В Югре назначили нового первого заместителя губернатора
Губернатор Югры Руслан Кухарук сегодня подписал распоряжение о назначении на должность своего первого заместителя Павла Владимировича Тараканова. Он будет курировать вопросы внутренней политики, молодежной политики, гражданских инициатив, внешних связей и региональной безопасности.
«Сегодня на заседании правительства автономного округа Павел Тараканов принес присягу, пообещав защищать интересы югорчан, руководствуясь Конституцией РФ, федеральными законами, Уставом и законами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — сообщил Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.
Также на заседании приняли решение по 29 вопросам. Так, дополнены региональные госпрограммы «Государственная национальная политика и профилактика экстремизма», «Развитие гражданского общества», «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» новыми мероприятиями, увеличено их финансирование во исполнение поручений данных в ходе летних рабочих поездок.
«Планируем в ближайшее время актуализировать перечень мер поддержки представителей коренных народов Севера. Важно, что авторами изменений стали сами коренные жители, принявшие участие в экспертной сессии "Диалог о будущем: устойчивое развитие и поддержка коренных народов Севера"», — отметил губернатор.
Также одобрено соглашение о взаимодействии с правительством Тюменской области в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Югры и Тюменской области.
«Предоставляем Советскому району средства из бюджета автономного округа на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в поселке Зеленоборск. Решение принято в рамках реализации государственной программы «Экологическая безопасность», — сообщил Руслан Кухарук.