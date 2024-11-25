Форум «Российский Север»
В столице Ямала – в г. Салехарде – с 20 по 23 ноября проходил X юбилейный форум «Российский Север», который собрал более 100 участников со всей страны и зарубежья, чтобы обсудить будущее молодёжи регионов российского Севера, Арктики и Дальнего Востока.
В программе форума были организованы панельные дискуссии и круглые столы по ключевым темам, связанным с экологией, экономикой, культурой и инновациями. Работа проходила по пяти трекам и по окончании Форума участники презентовали свои проекты, разработанные с участием губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюховым.
Команда «Родные языки» поделилась идеей по разработке разговорников, обучающих карточек и игр на языках коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Участники трека «Имидж» представили эскизы коллекций современной одежды в этническом стиле. В направлении «Туризм» молодёжь разработала этномаршруты в родных регионах. На треке «Контент» ребята придумали, как интересно рассказывать о культуре своих народов в соцсетях. Участники направления «Сообщество» решили создать платформу «ПроРосСевер», благодаря которой прошлые и будущие участники Форума смогут постоянно взаимодействовать.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обратился к участникам форума:
«Поздравляю Форум «Российский Север» с первым серьёзным юбилеем – десять лет подряд он объединяет ярких, самобытных и талантливых молодых людей, которые стремятся развиваться, делают нашу страну сильнее и сплочённее. Я благодарю «Росмолодёжь» за выбор постоянной площадки проведения Форума – четвёртый год подряд Салехард принимает это масштабное событие. Отдельное спасибо за поддержку инициатив участников, они демонстрируют уникальное культурное многообразие народов, проживающих на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке России».
В заключительный день участники Форума посетили оленеводческое стойбище, где они познакомились с бытом северных кочевников, местной национальной кухней, поучаствовали в соревнованиях по этнобиатлону, сборке чума, катались на оленях и снегоходах.
Пётр Молданов