Содействие трудоустройству выпускников
Выпускник – гражданин в возрасте от 18 до 25 лет, имеющий среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, обратившийся в течение 12 месяцев в центр занятости после получения диплома.
Временное трудоустройство осуществляется в соответствии со специальностью, указанной в дипломе о профессиональном образовании или близкой по профилю.
Временное трудоустройство выпускников осуществляется в организациях, с которыми служба занятости заключает соглашение о сотрудничестве.
Период участия в мероприятиях по временному трудоустройству – не более 5 месяцев.
За это время выпускникам от центра занятости населения выплачивается:
- материальная поддержка в размере 2250 рублей в месяц на период временного трудоустройства.
Участие в мероприятии дает возможность выпускнику получить:
- практические навыки работы по специальности, полученной в учебном заведении, которые пригодятся при дальнейшем трудоустройстве;
- запись в трудовую книжку, стаж работы.
Чтобы принять участие в мероприятии выпускнику необходимо обратиться в Территориальный центр занятости населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району, подав заявление на портале «Работа России» на поиск работы или обратиться лично, имея при себе паспорт и документ о профессиональном образовании.
При участии в мероприятиях временного трудоустройства выпускников работодателю осуществляется компенсация :
- расходов по оплате труда выпускника в размере 21 572 рубля в месяц с учетом страховых взносов;
- затрат на доплату наставнику из числа работников организации в размере не более 6 140 рублей с учетом страховых взносов.
Чтобы принять участие в мероприятии выпускнику необходимо обратиться в Территориальный центр занятости населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району, подав заявление на портале «Работа России» на поиск работы или обратиться лично, имея при себе паспорт и документ о профессиональном образовании.
Работодатель для заключения соглашения о сотрудничестве должен не иметь неисполненной задолженности по налогам, не быть в процессе реорганизации или ликвидации.
Дополнительно в центре занятости можно получить и другие услуги такие как:
Профориентация
Дополнительное профессиональное образование
Получить субсидию до 220 тысяч рублей при открытии собственного дела.
Обращаем ваше внимание, что все услуги оказываются бесплатно!
Подробную информацию можно получить в отделе оказания услуг в сфере занятости работодателям по телефону 32-21-88 (доб. 214, 213)