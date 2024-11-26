Тюменские представители власти отправятся на гуманитарную миссию «Молодой Гвардии»
Федеральный координатор «Молодой Гвардии Единой России» по УФО, депутат Тюменской городской думы Владимир Сбитнев предложил молодым сотрудникам администрации Тюмени отправиться на совместную гуманитарную миссию с «Молодой Гвардией» и получил множество положительных откликов, ближайшая миссия планируется в январе 2025 года.
«В первую очередь это необходимо, чтобы лучше понять обстановку и людей, эвакуированных и находящихся в пунктах временного размещения. Сейчас домой возвращаются участники специальной военной операции, а также мирные жители переселяются из новых регионов в Тюмень.
Знаю, что после разрушенных городов возвращение домой заставляет мыслить совершенно по-другому. Чтобы лучше понимать людей, которые оказались под обстрелами, их состояние и потребности, а также определить, какие меры поддержки им действительно необходимы, я пригласил желающих принять участие в совместной гуманитарной миссии», — сказал Владимир.
Напомним, с 30 марта 2022 года в новых регионах постоянно находится отряд волонтёров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты». Они оказывают адресную помощь жителям, работают в больницах и госпиталях, организуют досуговые мероприятия для детей, доставляют дополнительную помощь российским военнослужащим и врачам. Владимир одним из первых отправился на гуманитарную миссию в апреле 2022 года в Мариуполь. Позже молодогвардейцы Тюмени работали на гуманитарной миссии в Краснодоне и в других новых регионах России.
В эту пятницу, 29.11, в 18:30 в Штабе общественной поддержки по адресу: Водопроводная, 36, пройдет открытая встреча для желающих отправиться на гуманитарную миссию. На встрече Владимир ответит на вопросы о гуманитарной и волонтёрской деятельностью «Молодой Гвардии».
ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"