Как защитить себя и своих близких от мошенников: на этот и другие вопросы получили ответы более 100 активистов Центров общения старшего поколения ХМАО-Югры
В Центрах общения старшего поколения, созданных при клиентских службах Отделения СФР по ХМАО – Югре, прошли лекции об основных правилах безопасности в интернете, а также о простых мерах предосторожности, которые помогут избежать уловок мошенников.
Активисты Центра общения старшего поколения в городе Покачи вместе со специалистами Отделения фонда по ХМАО – Югре разобрали классические мошеннические схемы, на которые чаще всего попадаются люди «серебряного» возраста.
«Мы рассказали присутствующим о признаках телефонного мошенничества, какие сведения нельзя сообщать, как защититься и куда обращаться в случае поступления таких звонков», — подытожила руководитель Центра общения Виктория Рышкова.
Заместитель начальника юридического отдела Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре Сталина Апалькова рассказала посетителям Центра общения старшего поколения Нижневартовска о некоторых видах обмана и психологии мошенничества, а также разъяснила способы самозащиты.
«Помните: сотрудники фонда никогда не ходят по домам с какими-либо проверками или опросами. Если к вам пришли люди и представились работниками Социального фонда — не верьте, это — мошенники», — напомнила присутствующим эксперт.
Час информации о профилактике мошенничества также прошел в Центре общения старшего поколения Белоярского района. Пожилым людям рекомендовали не доверять сомнительным предложениям и не пользоваться платными услугами. Все сервисы по оформлению и перерасчету пенсий бесплатно предоставляют клиентские службы, а также МФЦ.
Получить консультацию можно через контакт-центр по социальным вопросам. Операторы отвечают на вопросы о пенсиях, детских пособиях и социальных выплатах по бесплатному федеральному номеру — 8 (800) 100-00-01. Режим работы региональной линии — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
Напомним, что в октябре этого года открылся пятый Центр общения старшего поколения в Югре в городе Лангепас по адресу: ул. Ленина, д. 23А. Здесь люди пенсионного возраста могут найти друзей, обрести новые интересы и умения.
Адреса Центров общения старшего поколения:
– г. Белоярский, 7 микрорайон, д. 5
– пгт. Березово, ул. Ленина, д. 8
– г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 17Б
– г. Покачи, ул. Комсомольская, д. 3
Центры общения ждут всех желающих вести активный образ жизни и каждый день открывать для себя что-то новое!
Социальный фонд России по ХМАО- Югре