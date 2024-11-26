Музей Геологии, нефти и газа анонсирует проведение Всероссийского форума «Индустриальное наследие сегодня»
Музей объявляет о проведении Всероссийского форума «Индустриальное наследие сегодня», который состоится с 4 по 6 декабря 2024 года. Тема форума в этом году «re: инструкция».
Основная цель форума — создать плодотворный диалог между индустриальными корпорациями, представителями научного сообщества, бизнеса, государственных структур и активной общественностью, включая студенческое сообщество и молодежные объединения.
В этом году форум будет посвящен обсуждению подходов к ревитализации объектов индустриального наследия, включая темы: ревитализация как драйвер развития в муниципалитете, инструкции по ревитализации с учетом специфики территорий и проектирование смыслов молодежью.
Форум будет проходить в смешанном формате, который сочетает очные и дистанционные сессии.
В дистанционном формате пройдут интерактивные сессии, на которых участники вместе с экспертами обсудят, что такое индустриальное наследие, оценят конкурсные презентации Благотворительного фонда Владимира Потанина, узнают варианты адаптации «новых» объектов индустриального наследия к изменениям климата и ревитализации природы и ландшафта, порассуждают над тем, каким может быть сообщества современных горожан, концептуальная урбанистика, а также поработают в группах над разработкой кейсов.
Очная молодёжная программа включает работу в фокус-группах «Нескучная экология» и «Климатические решения для ревитализации объектов индустриального наследия», участие в программе «Проектирование смыслов объекта Холмы и Волны», а также показ VR-фильма по результатам экспедиции «Иртыш Индустриальный» и посещение одноимённой выставки, посвященной значимым индустриальным объектам России, Казахстана и Китая вдоль реки Иртыш.
По завершении форума будет презентована платформа с инструкцией по ревитализации, а также созданы зеркальные рабочие группы для проектирования реальных объектов.
Приглашаем всех заинтересованных принять участие в Форуме. Подать заявку можно по ссылке