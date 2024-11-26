В Ханты-Мансийске открылась фотовыставка, посвященная мамам
Культурно-досуговый центр «Октябрь» представил фотопроект «МаМы «Октября».
«Ко Дню матери, в Год семьи в России, КДЦ «Октябрь» подготовил фотовыставку, главными героинями которой стали наши сотрудницы учреждения и их семьи», – рассказала директор КДЦ Екатерина Гарькина.
На фотографиях, выполненных художником-фотографом Анастасией Кучиной представлены портреты директора учреждения Екатерины Гарькиной с сыновьями Аароном и Аристархом, заведующей отделом художественного творчества Натальи Голубятниковой с дочерью Анастасией и внуками Василисой, Варварой и Глебом, многие другие мамы, включая и будущую маму королевской двойни – заведующую отделом театрально-зрелищных мероприятий Марину Пашкову.
Посетители выставки отмечают, что в этих портретах запечатлена уникальная история каждой героини, материнство, наполненное теплом и нежностью, эмоциями любви и преданности.
«Нашим проектом «МаМы «Октября» мы хотим показать, что материнство может быть многогранным: долгожданным, будущим, возрастным, многодетным, особенным, и оно прекрасно в любом из этих проявлений. А своим личным примером мы доказываем, что главную роль в жизни каждой женщины – роль мамы – можно успешно совмещать с работой», – отметила Екатерина Гарькина.