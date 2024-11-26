Журналисты Югры обсудили с губернатором вопросы трансформации медиа
В Ханты-Мансийске стартовал форум «Информационный мир Югры». Это площадка, где ежегодно собираются представители СМИ, социальных медиа, блогеры, студенты профильных специальностей и специалисты пресс-служб, чтобы обсудить актуальные вызовы и возможности отрасли.
Ключевая площадка первого дня — экспертная сессия с губернатором Югры Русланом Кухаруком, руководителями, главными редакторами окружных и муниципальных СМИ, топовыми авторами и администраторами госпабликов.
«Я хочу, чтобы мы с вами работали на запросы людей, живущих в нашем округе, помогали власти быть открытой. Человек должен понимать, что от его вопроса и инициативы очень короткая связь до тех людей, которые могут отреагировать, принять решение. Об этом должны знать как можно больше людей — в этом ваша миссия. Очень важный вопрос — каким образом сегодня доносить информацию до каждого жителя региона. Мы видим насколько важно пользоваться каналом коммуникации для того, чтобы знать вопросы и инициативы, которые есть у жителей округа, и как транслировать решения, которые принимаются в ответ на эти обращения. Наши СМИ — тот самый канал коммуникации. Сегодня мы обсуждали вопросы, чтобы информационная платформа Югры работала для представителей органов власти, бизнеса, общественных организаций и, конечно, для жителей региона», — отметил глава региона.
На форуме представители СМИ рассказали, как идет процесс трансформации в медиа и как в Югре объединяются традиционные форматы журналистики и социальные медиа. Так, начальник управления внутренней политики и массовых коммуникаций Кира Манахова рассказала про реорганизацию СМИ города Югорска.
«В 2022 году мы решили реаорганизовать югорский информационный издательский центр. У нас было несколько причин: мы понимали, что у нас устарела материально-техническая база телевещания, мы видели, что аудитория уходить в соцмедиа и тригерным моментом стал замер аудитории, когда мы узнали, что наш канал в ТВ-вещании смотрят 19 человек в сутки, в то время как аудитория в соцсетях югорского телевидения было 3-4 тысячи просмотров. В мае 2023 года мы создали югорский медиацентр, отказались от ТВ-вещания и ушли в соцсети, стали выпускать видеоконтент в пабликах, запустили интернет-радио, полностью изменили штатную структуру и реализуем спецпроекты. Распределение функционала позволило нам создать мультимедийную конвергентную редакцию. Благодаря реорганизации мы смогли сэкономить бюджетные средства, штат у нас меньше, но зарплата стала выше», – отметила Кира Манахова.
Своим опытом также поделились представители пресс-службы Белоярского района и Мегиона. Участники обсудили, как наладить коммуникацию между органами власти и представителями медиасообщества, как готовить квалифицированные кадры и стимулировать творческие команды.