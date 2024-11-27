Угутский краеведческий музей создал тактильные зоны для слепых и слабовидящих
Масштабные ремонтные работы по утеплению здания и созданию доступной среды провели накануне 45-летнего юбилея Угутского краеведческого музея им. П.С. Бахлыкова.
Музей является филиалом научно-производственного музейного центра «Барсова Гора», и к юбилею создали не только более комфортные условия для посетителей с ОВЗ, но и обновили экспозицию «Люди реки Юган».
Посетители выставки теперь могут увидеть музейные предметы из новых поступлений музея, в том числе из коллекции Аркадия Михалева – томского этнографа, совершавшего научные экспедиции по юганским ханты в 1990-е годы.
– Новые идеи и дизайнерские решения позволили включить в экспозицию несколько тактильных зон – «Нужно трогать» для слепых и слабовидящих, а также самых юных посетителей музея. Гостям музей представили три временные экспозиции к юбилею: выставку «Изучаем, сохраняем, показываем», знакомящую с историей музея и его «закулисьем» – работой хранителей, реставраторов, дизайнеров и экспозиционеров, выставку «П.С. Бахлыков. Неизвестные страницы (из коллекции семьи)», на которой впервые будут экспонироваться несколько картин основателя музея, а также выставку «Красота женского костюма» из фондов партнеров музея – Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», – рассказал начальник управления культуры администрации Сургутского района Сергей Тирон.
Музей напоминает, что до конца года работает без выходных и приглашает всех желающих посетить экспозиции.