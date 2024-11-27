Первый автозимник Югры планируют открыть в начале декабря
Движение транспорта по зимнему маршруту в Ханты-Мансийском районе начнется 1 декабря. Это участок дороги от 13-го километра трассы Ханты-Мансийск — Талинка до населенного пункта Белогорье.
Как сообщили в управлении автомобильных дорог Югры, специалисты выполняют работы по проминке трассы на автозимниках и послойному намораживанию льда на ледовых переправах.
Сроки введения в эксплуатацию всех автозимников и ледовых переправ запланированы не позднее 25 декабря. Исходя из погодных условий и фактического состояния объектов, сроки могут быть скорректированы.
Актуальную информацию о ходе устройства зимних автомобильных дорог можно найти на сайте Управления автомобильных дорог www.ugrador.ru. Кроме того, компания «Северавтодор» запустила чат-бот, где оперативно можно найти информацию о готовности любого из зимников Югры.
«Чтобы избежать аварий и опасных ситуаций, Управление автомобильных дорог настоятельно рекомендует водителям не выезжать на лед до официального разрешения. Помните, что передвижение по льду за пределами специально оборудованных переправ опасно», — сообщили в ведомстве.