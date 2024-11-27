Первый автозимник Югры планируют открыть в начале декабря

В Салехарде презентовали сборник этнокомиксов с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера» по сюжетам сказок коренных малочисленных народов, большинство из них ранее не издавались. AR-технологии, встроенные в проект, помогут в изучении национальных языков и оживят персонажей произведений.