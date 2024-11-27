В России будут официально отмечать День морской пехоты
Президент России Владимир Путин распорядился установить День морской пехоты и отмечать его 27 ноября. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.
Ранее Минобороны РФ предложило сделать День морской пехоты в России 27 ноября официальным праздником Вооружённых Сил, и соответствующий проект указа президента РФ Владимира Путина 11 сентября 2024 года был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
День морской пехоты был утвержден главнокомандующим ВМФ России в 1995 году в память указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», изданного 27 ноября 1705 года.
Ранее Владимир Путин отмечал мужество и стойкость, высокий воинский профессионализм морских пехотинцев в отражении нападения ВСУ на Курскую область.