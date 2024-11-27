На Ямале презентовали первый проект сказок с этнокомиксами и дополненной реальностью
В Салехарде презентовали сборник этнокомиксов с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера» по сюжетам сказок коренных малочисленных народов, большинство из них ранее не издавались. AR-технологии, встроенные в проект, помогут в изучении национальных языков и оживят персонажей произведений.
Проект создан цифровой экосистемой МТС при поддержке департамента по делам коренных малочисленных народов Севера и Национальной библиотеки ЯНАО. Книга будет доступна в трёх форматах – печатном, цифровом и аудиоформате на сервисе Строки от МТС.
В проект вошли этнокомиксы по сюжетам самобытных хантыйских, мансийских, ненецких и селькупских сказок, которые были собраны со слов коренных жителей Крайнего Севера фольклористами Ямала, Тюменской области и Югры, а затем переведены на русский и родной язык. К примеру, один из авторов сказок – известный в регионе собиратель фольклора народа ханты, заслуженный деятель культуры ЯНАО Геннадий Кельчин, а автор аудиоверсий – эксперт в области ненецкого языка Светлана Тусида.
Каждая сказка дополнена виртуальным разговорником, включающим учебно-методический материал с правильным произношением слов на четырёх языках. Книга предназначена как для семейного чтения, так и для образовательных, культурных учреждений. Первые экземпляры книг будут переданы в библиотеки и образовательные учреждения Ямала. Также планируется передать сборники в библиотеки Югры, Тюменской области и другие регионы, где проживают ненцы, ханты, селькупы и манси.
«Сохранение языков через цифровые технологии – один из самых эффективных способов, который позволяет приобщить молодежь к языку. А этнокомиксы и дополненная реальность – очень востребованные и любимые школьниками форматы получения информации, которые читатели обязательно оценят. Очень приятно, что бизнес неравнодушен к таким важным социальным проблемам, как сохранение этноса и коренных языков. Уверена, что такой масштабный проект будет жить десятилетиями, не теряя своей востребованности», – подчеркнула директор департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО Ульяна Каленюк.
Партнером проекта выступила российская социальная сеть LOOKY, разработавшая специально для комикса «Ожившие легенды Севера» нейроаватары. Встроенная в приложение нейросеть позволит увидеть себя в образе героя народных легенд. Для этого необходимо загрузить портретную фотографию в раздел «Нейроаватары» и создать свой виртуальный прототип.
«По оценке Института языкознания РАН, в России насчитывается около 150 языков коренных малочисленных народов, из них около 16% языков находятся на грани исчезновения, 75% – находятся под угрозой. Для сохранения языков важно, чтобы с раннего детства молодежь была окружена родной культурой, и процесс изучения был увлекательным и современным. Самый короткий и проверенный веками путь изучения языка – через сказку. Сюжеты, которые вошли в наш проект, многие слышали от своих мам и бабушек, а цифровая экосистема МТС с помощью инновационных AR-технологий оживила самые яркие фрагменты волшебных историй. Уверен, что благодаря трендовым цифровым инструментам, не только местные жители, но и туристы, любители Арктики из любой точки страны смогут приобщиться к богатому историческому наследию наших предков, услышать, как звучат языки и передавать эти знания из поколения в поколение», – прокомментировал директор МТС в ЯНАО Владимир Дроздов.
Презентация проекта «Ожившие легенды Севера» с дополненной реальностью от МТС состоялась в рамках X-го юбилейного Форума молодежи коренных народов «Российский Север» в городе Салехарде. Участники форума могли познакомиться с книгой на интерактивном стенде, размещенном в арт-резиденции «Полярис».
Наталья Сурикова