Деды Морозы и Снегурочки из регионов России и Беларуси встретятся в Ханты-Мансийске!
Самое долгожданное событие этого года - XV Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек с международным участием стартует
12 декабря.
Главные волшебники Нового года проведут в Ханты-Мансийске
4 дня. Жителей и гостей Окружной столицы ждет незабываемая праздничная программа:
12 декабря в 19.00 часов мы познакомимся с Дедами Морозами
и Снегурочками на торжественной церемонии открытия Съезда в Парке Бориса Лосева.
13 декабря в 18.00 часов гостей иммерсивной программы
«У костра» в Парке «Долина ручьев» ждут новогодние забавы, конкурсы, игры. И, конечно, главный Дед Мороз из Великого Устюга зажжет самый большой новогодний костер!
Конкурсные программы творческих новогодних номеров и игровых программ пройдут 13 и 14 декабря. Участники Съезда продемонстрируют жюри свой талант и мастерство.
15 декабря в 14.00 часов состоится Молодежный маскарад «Метафора» и торжественная церемония закрытия Съезда (рекомендуемый возраст 12+) в Арт-резиденции «На берегу» (ул. Георгия Величко, 1). Здесь каждый найдет занятие по душе - дефиле новогодних костюмов и аксессуаров, ассорти мастер-классов, интерактивных программ и много приятных сюрпризов!
Девчонки и мальчишки, а также их родители, мы ждем вас на
XV Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек!