Деды Морозы и Снегурочки из регионов России и Беларуси встретятся в  Ханты-Мансийске!

Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» совместно с общественной организацией «Спасение Югры» объявляет окружной конкурс «И рәт – и рәпата» (хант.) – «Акв рут – акв рупата» (манс.) – «Семейные трудовые династии» – на лучший рассказ на хантыйском и мансийском язык