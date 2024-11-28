Приём заявок на конкурс «Семейные трудовые династии» продлён до 9 декабря
Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» совместно с общественной организацией «Спасение Югры» объявляет окружной конкурс «И рәт – и рәпата» (хант.) – «Акв рут – акв рупата» (манс.) – «Семейные трудовые династии» – на лучший рассказ на хантыйском и мансийском языках с переводом на русский язык о семейных трудовых династиях.
На конкурс принимаются творческие работы о семейных трудовых династиях. Работы должны быть написаны на хантыйском, мансийском языках с переводом на русский язык. Количество работ от одного участника – не более одной.
Тематика конкурсных работ:
- «Династия, имеющая награды и достижения в профессиональной сфере»;
- «Самая многочисленная династия»;
- «Династия с самым продолжительным трудовым стажем».
Конкурс проводится в трёх возрастных группах:
- от 6 лет до 12 лет;
- от 13 лет до 18 лет;
- от 19 лет и старше.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (по вашей просьбе мы изменили форму заявки – не требуется заполнение таблицы) и вместе с творческими работами направить на электронную почту: gazeta@khanty-yasang.ru с пометкой «На конкурс «Семейные трудовые династии», либо на адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, офис 501 с указанием обратного адреса и полной фамилии, имени и отчества отправителя.
Конкурсные работы принимаются до 9 декабря 2024 года. Итоги конкурса подводятся не позднее 16 декабря 2024 года. Торжественная церемония награждения победителей состоится 25 декабря 2024 года.
Контакты для дополнительной информации:
- корреспондент газеты «Ханты ясанг» Самсонова Ирина Владимировна:
8 (3467) 33-36-07, 89505380855, SamsonIr82@mail.ru;
- старший корреспондент газеты «Луима сэрипос» Ромбандеева Светлана Матвеевна: 8 (3467) 33-23-09, 89088808425, svetalopmus@mail.ru.
Положение и заявка здесь: https://disk.yandex.ru/d/Ayt4IPE3cITm3w