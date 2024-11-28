Руслан Кухарук встретился с участниками проекта «Лидеры изменений Югры. Дети 2.0»
В Ханты-Мансийске проходит региональный этап проекта «Лидеры изменений Югры. Дети 2.0». Это аналог окружной флагманской программы кадрового резерва государственных служащих. Участники проекта — самые активные и целеустремленные ребята, лидеры в своих муниципальных образованиях, смогут развить свои лидерские и управленческие навыки.
Лучшие из лучших
Задача проекта — подготовка регионального резерва кадров, будущих патриотичных управленцев регионального и муниципального уровней, обладающих современными знаниями, умениями и навыками, которые связывают свое будущее с регионом и смогут управлять проектами в условиях новых вызовов.
Муниципальные установочные модули проходили в октябре. Участники проекта прошли тестирование и собеседование, установочные сессии, встречались с главами муниципальных образований в формате «Классной встречи», с выпускниками регионального управленческого проекта «Лидеры изменений Югры».
«У меня довольно много проектов, так я работала с буллингом в школе, проводила анкетирование, различные мероприятия, направленные на то, чтобы снизить его уровень. Также есть проект по созданию музея техники Второй Мировой Войны, мы его подавали в Фонд президентских грантов, сейчас он находится на рассмотрении. Сейчас работаю над профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний среди молодежи», — рассказала о себе Мария Курдюк из Федоровского (Сургутский район).
Лучшие из лучших участников были отобраны на региональный модуль. Для будущих управленцев организовали образовательный блок, включающий встречи с представителями органов власти и защиту проектов.
«Вас уже можно назвать Лидерами изменений Югры — вы прошли многоэтапный отбор и представляете проекты, которые направлены на развитие социально-экономического положения округа, на улучшение жизни людей», — отметил директор департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры Александр Деменко.
Лидерами рождаются или становятся?
Ключевым событием регионального этапа стала встреча с губернатором Югры Русланом Кухаруком. Глава региона поделился с ребятами историей своего профессионального пути, ответил на их вопросы.
«Вы участники уникального проекта, который помогает приобрести навыки, знания, компетенции. Он ориентирован на формирование команды сегодняшнего и завтрашнего дня. Вы уже сегодня вносите серьезный вклад в развитие вашей школы, учреждения допобразования, кто-то себя проявил в спорте, учебе, искусстве. Свои стараниями вы добились того, что сегодня находитесь здесь, участвуете в проекте, который служит продолжением большого проекта "Лидеры изменений Югры", которому уже четыре года», — сказал Руслан Кухарук.
Проект «Лидеры изменений Югры. Дети 2.0» реализует Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Губернатор отметил, что инициатива оказалась востребованной.
«Это уже второй год реализации проекта. Он направлен на то, чтобы мы и для вас создали информационную, смысловую платформу. Чтобы вы стали одной большой командой, которая будет решать задачи, стоящие перед округом в целом», — подчеркнул глава региона.
Ребята задали множество вопросов Руслану Кухаруку, так они поинтересовались, рождаются или становятся лидерами.
«Лидерами не рождаются, есть приобретенные знания и навыки. В жизни бывают обстоятельства, которые влияют на твое позиционирование. То, как ты отреагируешь на ту или иную ситуацию, показывает, какие задатки у тебя есть. Важно желание меняться, брать на себя ответственность за других, преодолевать трудности, например выйти на сцену перед аудиторией. Эти испытания проверяют нас на прочность, раскрывают наши способности. Лидер — это не только руководитель муниципалитета или региона, директор предприятия. Это человек, который готов вести за собой, на кого равняются другие. Мое мнение — лидерами становятся», — ответил Руслан Кухарук.
В завершение разговора глава региона добавил, что такие встречи нужны не только молодым людям, но и органам власти.
«Для понимания тех целей, идеалов, к которым стремятся ребята. Чтобы, возможно, подкорректировать уже сегодня свою деятельность, законодательство, цели под запрос молодежи», — подчеркнул Руслан Кухарук.
Кроме того, глава региона прокомментировал встречу в своем-телеграм канале:
«Уверен, что инициативы юных лидеров изменений Югры станут частью решений по развитию таких важных сфер, как спорт, образование, культура и молодежная политика. Ждем от ребят «технического задания» для нашего окружного Правительства и муниципалитетов, чтобы определить необходимые действия для создания будущего, о котором мечтает молодежь.
Для молодых людей это серьезный путь развития, а для Югры — начальный этап подготовки высококвалифицированных управленцев регионального и муниципального уровня. Участие в этом проекте — это отличная возможность развить навыки проектирования и управления, а также укрепить лидерские качества».
Отметим, победители проекта получат возможность пройти стажировки у руководителей окружных структур.
Светлана Омельченко, председатель совета регионального отделения «Движения Первых»:
«Отличие этого потока от предыдущего в том, что мы делаем упор на прокачку умений, навыков детей. В прошлом году ребята получали только кейсы от заказчиков — департаментов. В этом году мы их еще «качаем» с позиции целеполагания, искусства самопрезентации, публичного выступления».
Справка: Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Ханты-Мансийского автономного округа второй год подряд реализует аналог флагманской программы кадрового резерва государственных служащих.