Внимание! График выплат пособий и пенсий в ХМАО – Югре в декабре

Ежедневно в своем телеграм-канале и специальном боте главный строитель ледовых переправ и зимних трасс «Северавтодор» рассказывает о ситуации на всех объектах.

Зимние пути сообщения будут вводиться в зависимости от погоды, отмечают специалисты.