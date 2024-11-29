Внесены изменения в закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
Законопроект внесен в качестве законодательной инициативы прокурором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью улучшения положения семей, имеющих детей.
«Расширяются направления использования средств Югорского семейного капитала, – пояснил Председатель Думы Югры Борис Хохряков. – Теперь средства также можно направить на приобретение оборудования внутренней системы отопления, на подключение к централизованным системам электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения жилого дома, в том числе расположенного на земельных участках, бесплатно предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства».
В 2023 году средствами ЮСК воспользовались 3693 семьи (на 13.11.2024 – 2960 семей) и в большинстве случаев денежные средства были направлены на улучшение жилищных условий.
С 1 января 2024 года ЮСК установлен в размере 177 тыс. рублей и назначается при рождении второго или последующих детей.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа