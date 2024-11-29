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фото: ugra-news.ru

В Югре пройдет прямая линия с губернатором

29.11.2024

5 декабря в 16:00 в Югре пройдет прямая линия с главой региона. Трансляция будет доступна на моих страницах в социальных сетях, в эфире телеканалов «Югра», «Россия 24. Югория».

Сообщения и вопросы на прямую линию вы можете направить удобным для вас способом:

▫️ через чат-бот в «Телеграм»: t.me/ugraonline_bot 
▫️ через бесплатный номер телефона специальной горячей линии 8-800-350-00-86 
▫️ через портал admhmao.ru/lk/add/send/

"Это будет наша первая встреча в таком формате. Пишите ваши вопросы, обращения, пожелания, какие темы обязательно должны прозвучать. Специалисты окружных департаментов и органов местного самоуправления приступят к работе с ними до начала эфира", - написал Руслан Кухарук в своем телеграмм канале. 

ugra-news.ru

29.11.2024

29.11.2024