В Югре пройдет прямая линия с губернатором
5 декабря в 16:00 в Югре пройдет прямая линия с главой региона. Трансляция будет доступна на моих страницах в социальных сетях, в эфире телеканалов «Югра», «Россия 24. Югория».
Сообщения и вопросы на прямую линию вы можете направить удобным для вас способом:
▫️ через чат-бот в «Телеграм»: t.me/ugraonline_bot
▫️ через бесплатный номер телефона специальной горячей линии 8-800-350-00-86
▫️ через портал admhmao.ru/lk/add/send/
"Это будет наша первая встреча в таком формате. Пишите ваши вопросы, обращения, пожелания, какие темы обязательно должны прозвучать. Специалисты окружных департаментов и органов местного самоуправления приступят к работе с ними до начала эфира", - написал Руслан Кухарук в своем телеграмм канале.