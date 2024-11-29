«Северавтодор» прогнозирует, что все зимники откроют лишь к концу декабря
Ежедневно в своем телеграм-канале и специальном боте главный строитель ледовых переправ и зимних трасс «Северавтодор» рассказывает о ситуации на всех объектах.
Зимние пути сообщения будут вводиться в зависимости от погоды, отмечают специалисты.
В данный момент проминка проезжей части снегоходами идет на зимниках Агириш – Хулимсунт, Сытомино – Горный, 69 карьер – с.Пальянова, разравнивают проезжую часть на участке Сергино – Андра, Березово – Ванзетур – Игрим, а вот на трассе Ханты-Мансийск – Нялино – Кышик, район п. Кирпичный и п. Кедровый, д. Чембакчино отсутствие ледостава на Оби не дает продвигаться работам вперед.
Идет заливка ледовой переправы через пр. Неулева около с. Зенково.
Над намораживанием льда работают в районе п. Перегребное, п. Шеркалы и п. Андра Октябрьского района.
«В этом году в регионе построят около 2,5 тысяч км снежных дорог, в том числе более 24 км ледяных мостов. По поручению губернатора округа Руслана Кухарука в перечень зимников добавился еще участок 4 км в д. Соснина», - сообщают дорожники.