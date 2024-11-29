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фото: ugra-news.ru

Молодым семьям выделят более 1 млрд рублей на обзаведение жильем

29.11.2024

Региональное правительство запланировало средства на ближайшие три года на социальные выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий.

Семьи могут распорядиться финансовой поддержкой по своему усмотрению: либо купить себе жилье, либо его построить. Эти выплаты будут предоставлять не менее чем 100 молодым семьям ежегодно в течение ближайших трех лет в рамках государственных программ. Выплаты идут за счет средств федерального, регионального, местного бюджетов (в настоящее время – в рамках мероприятий государственной программы автономного округа «Строительство»).

Проект бюджета автономного округа на 2025 год и плановый период 2026–2027 гг., уже принятый окружной думой, предусматривает на эти цели более 1 млрд 171 млн рублей. Ещё более 60,8 млн рублей округ планирует получить из федерального бюджета дополнительно.

Стройкомплекс Югры подробно разъясняет, какая семья в округе считается молодой. Учитывается не только возраст, но и нуждаемость в улучшении жилищных условий, а также срок проживания в автономном округе.

В текущем году поддержка предоставлена 103 молодым семьям на общую сумму 278,8 млн рублей (это 2,7 млн рублей в среднем на одну семью).

В целом, начиная с 2011 года, 2 892 молодые семьи получили выплаты на общую сумму 3,1 млрд рублей. 

ugra-news.ru

29.11.2024

29.11.2024