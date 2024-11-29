Молодым семьям выделят более 1 млрд рублей на обзаведение жильем
Региональное правительство запланировало средства на ближайшие три года на социальные выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий.
Семьи могут распорядиться финансовой поддержкой по своему усмотрению: либо купить себе жилье, либо его построить. Эти выплаты будут предоставлять не менее чем 100 молодым семьям ежегодно в течение ближайших трех лет в рамках государственных программ. Выплаты идут за счет средств федерального, регионального, местного бюджетов (в настоящее время – в рамках мероприятий государственной программы автономного округа «Строительство»).
Проект бюджета автономного округа на 2025 год и плановый период 2026–2027 гг., уже принятый окружной думой, предусматривает на эти цели более 1 млрд 171 млн рублей. Ещё более 60,8 млн рублей округ планирует получить из федерального бюджета дополнительно.
Стройкомплекс Югры подробно разъясняет, какая семья в округе считается молодой. Учитывается не только возраст, но и нуждаемость в улучшении жилищных условий, а также срок проживания в автономном округе.
В текущем году поддержка предоставлена 103 молодым семьям на общую сумму 278,8 млн рублей (это 2,7 млн рублей в среднем на одну семью).
В целом, начиная с 2011 года, 2 892 молодые семьи получили выплаты на общую сумму 3,1 млрд рублей.