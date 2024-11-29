Борис Хохряков: Этот бюджет уникален — впервые доходная часть превысила 400 миллиардов рублей
Председатель Думы Югры Борис Хохряков прокомментировал решение о принятии проекта бюджета на 2025 и плановый период 2026-27 годов, одобренное депутатами на сегодняшнем пленарном заседании окружного парламента.
Он обратил внимание на исторические показатели параметров бюджета, который будет исполняться в этот период. Напомним, доходы на ближайшие три года прогнозируются в размере 406,3, 416,3 и 423,8 миллиарда рублей соответственно. Расходы по годам сформированы в объеме 465,2, 443,8 миллиарда и 460 миллиардов рублей.
«Можно сказать, что этот бюджет уникален. По сути состоялось историческое событие — впервые в начале года доходная часть бюджета автономного округа перешагнула планку в 400 миллиардов рублей. Еще в летний период вместе с губернатором Русланом Николаевичем Кухаруком мы проехали все 22 муниципалитета. Поэтому в представленном бюджете учтены все предложения муниципальных образований, инициативы депутатов как окружной, так и муниципальных дум, жителей автономного округа», - подчеркнул Борис Хохряков.
Он особо обратил внимание на то, что около 160 миллиардов рублей заложено на так называемый «детский бюджет». Это все то, что касается развития семьи.
«Мы также поддерживаем участников специальной военной операции, льготные категории граждан. Сегодня принято дополнение по возможности использования Югорского семейного капитала. На эти средства теперь можно будет строить индивидуальное жилье, а также производить реконструкцию и строительство коммуникаций внутри дома, то есть сетей водоотведения, газоснабжения и так далее. Бюджет социально ориентированный, что подчеркнули сами депутаты», - высказался спикер окружного парламента.
Также важно, что это еще и бюджет развития, добавил Борис Хохряков. Он заметил, что по сравнению с предыдущим периодом в расходную часть заложено гораздо больше средств на снос ветхого и аварийного жилья, на ремонт и строительство дорог непосредственно в муниципалитетах.
«Эту позицию озвучивал губернатор, подчеркивая, что муниципальные образования не останутся один на один со своими проблемами. Подтверждением тому служит тот факт, что девять объектов муниципальной собственности включены в соответствующую программу и будут капитально отремонтированы в течение следующего года. И, думаю, на протяжении следующего года, как традиционно в Югре бывает, мы еще не раз соберемся, чтобы скорректировать бюджет, надеюсь, только в сторону увеличения», - сказал председатель Думы Югры.
Добавим, что в новую адресную программу расселения аварийного жилья включены 1758 многоквартирных домов площадью более 655 тысяч квадратных метров. Это более 14 тысяч жилых помещений. В программе участвуют 20 муниципальных образований автономного округа. На ее реализацию будет направлено более 81 миллиарда рублей. Это не только средства окружного и муниципальных бюджетов, но также субсидии федеральной компании «Фонд развития территорий».