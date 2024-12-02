Всероссийский проект «Читай с детьми» запускает «Марафон семейного чтения»
С 1 декабря Российский книжный союз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив начинает масштабный федеральный проект «Читай с детьми», направленный на поддержку детского и семейного чтения.
В рамках проекта пройдет «Марафон семейного чтения», в котором могут участвовать команды в любом составе: родители с детьми, бабушки и дедушки с внуками, старшие дети с младшими, друзья и одноклассники. Участники должны создать видеорецензию на прочитанную книгу, продолжительностью до трех минут. Формат может быть любым — от репортажа до клипа.
Заявки на участие принимаются с 1 декабря 2024 года по 2 февраля 2025 года на сайте проекта https://clck.ru/3EqmBr.
Победители — 8 семей/команд — получат возможность отправиться в Москву в начале июня 2025 года для участия в главном книжном фестивале «Красная площадь», где их ждет интересная культурная программа и встречи с любимыми писателями!
Для участников также доступны видеоуроки от режиссеров и книжных блогеров на официальном сайте и в сообществе проекта ВКонтакте, где можно узнать, как создать интересный видеорассказ о книге.