ИССЛЕДУЯ РУКОПИСИ ВОЛДИНА
Хантымансийцев приглашают познакомиться с уникальным проектом
В рамках проекта "Обь|Чай" 3 декабря состоится презентация проекта "Рукопись произведений Владимира Волдина", посвященного творчеству известного хантыйского поэта, журналиста и переводчика. Проект реализуется силами специалистов Обско-угорского института прикладных исследований и разработок и Центром культурного наследия ханты им. В. Волдина.
Отдел краеведения приглашает всех интересующихся на встречу, которая состоится 3 декабря в 15.30 по адресу: ул. Свободы, 61 (библиотека №4). Вход свободный.
#библиотека_хм