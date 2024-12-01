В Югре открыли движение по первому автозимнику
Управление автомобильных дорог Югры информирует жителей и гостей Ханты-Мансийского автономного округа о начале движения по сезонной автодороге от 13 километра трассы Ханты-Мансийск – Талинка до населённого пункта Белогорье.
Как сообщает ведомство, проезд разрешён автомобилям с общей массой до 30 тонн.
Общая протяжённость этого автозимника составляет более 19,6 километров. Специалисты провели подготовку дороги, установили все необходимые дорожные знаки. Комиссия, состоящая из представителей администрации Ханты-Мансийского района, отдела Госавтоинспекции по Ханты-Мансийскому району, ГИМС и КУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление автомобильных дорог», подтвердила полное соответствие трассы установленным нормам.
«Уважаемые водители, помните о необходимости соблюдения мер предосторожности и требований дорожных знаков. Будьте внимательны на зимниках и ледовых переправах, чтобы избежать аварийных и чрезвычайных ситуаций!» — обращаются к автолюбителям в, ведомстве.
Отметим, в субподрядную организацию, обслуживающая данный зимник, можно обратиться по телефонам 8 (3467) 32-85-31, 89028141846.