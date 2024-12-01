Дом народного творчества из Югры получил награду Министерства культуры России
В Москве состоялась церемония награждения лауреатов всероссийского конкурса «Дом культуры. Новый Формат». Он проводится в рамках нацпроекта «Культура» и направлен на выявление и поощрение лучших практик в учреждениях культурно-досугового типа, а также поддержку социально значимых инициатив, повышение престижа профессии работников культуры и формирование положительного имиджа культурно-досуговых учреждений.
В 2024 году смотр состоялся в пятый раз. В Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова поступило 143 заявки из 72 регионов нашей страны, включая Югру.
Окружной Дом народного творчества получил высокую оценку экспертов за проект «Сказки-пазлы "Дорогою добра"» и вошел в тройку лидеров страны среди региональных культурно-досуговых учреждений.
Инициатива югорчан направлена на продвижение и расширение практики инклюзивного развития и создание условий для социальной адаптации людей с ОВЗ и инвалидностью, за счет вовлечения их в творческий процесс. Проект объединил воспитанников, родителей и педагогов Инклюзивной творческой лаборатории и обучающихся Школы креативных индустрий ОДНТ.
Под руководством наставников ребята создали радиоспектакли, анимационные фильмы, иллюстрации и эко-пазлы по мотивам 10 народных сказок. Роль рассказчика исполнил народный артист России Сергей Безруков.
Благодаря проекту «Сказки-пазлы "Дорогою добра"» дети с особенностями здоровья осваивают профессии радиоведущего и актера, учатся создавать анимационные фильмы, правильно обходиться с инструментами и используемым материалом, а ещё знакомятся с правилами безопасности труда.