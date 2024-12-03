Более 700 вопросов поступило на Прямую линию с Русланом Кухаруком
Общественный транспорт, дороги, благоустройство и соцподдержка жителей — на эти темы югорчане направляют наибольшее количество вопросов для Прямой линии с Губернатором Югры Русланом Кухаруком.
Анонс мероприятия был дан всего несколько дней назад, но уже поступило более 700 вопросов. Активнее всего вопросы задают жители Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Сургутского и Кондинского районов.
Наибольшей популярностью у югорчан пользуется чат-бот в «Телеграме» — через него пришла почти половина всех вопросов. На горячую линию поступило больше 200 вопросов. Через сообщения в социальных сетях больше сотни, столько же поступило на портал admhmao.ru. Специалисты департаментов правительства Югры и органов местного самоуправления уже приступили к работе с вопросами, обращениями, пожеланиями.
На самые актуальные вопросы глава региона ответит в прямом эфире 5 декабря в 16.00. Вопросы будут приниматься и во время Прямой линии — в режиме онлайн во время трансляции, которая будет доступна на страницах Руслана Кухарука в социальных сетях — «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере «Телеграм», а также в официальной группе региона во «ВКонтакте». Также трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире телеканалов «Югра» и «Россия 24. Югория».
Напомним, что сейчас вопросы принимаются по телефону 8-800-350-00-86 (звонок бесплатный для жителя), через чат-бот в «Телеграм» и в личных сообщениях сообщества региона во «ВКонтакте». Ещё один канал связи — единый официальный сайт государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.