Руслан Кухарук почтил память погибших военных в День неизвестного солдата
Сегодня губернатор Югры Руслан Кухарук работает в Югорске. Во время визита он проведет выездное заседание Совета по делам инвалидов, посетит несколько социальных объектов и проверит ход исполнения тех решений, которые принимались во время летних рабочих поездок.
Сегодня, 3 декабря, отмечается День неизвестного солдата. В Югорске глава региона возложил цветы к мемориалу Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской. В возложении также приняли участие ветераны боевых действий, участники СВО, юнармейцы, представители ветеранских движений и общественных организаций.
«В День Неизвестного солдата мы вспоминаем тех безымянных героев, которые погибли за свободу нашей страны. С ветеранами боевых действий, участниками СВО, общественниками почтили память героев прошлого и настоящего у мемориала Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской. Наше единение в эту памятную дату подчеркивает важность сплочения, служит примером для будущих поколений. Светлая память», — написал в своем телеграм-канале Руслан Кухарук.