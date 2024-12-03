Культурный багаж Югры пополнился «Словарем мифоритуальной лексики манси»
В Ханты-Мансийске прошла презентация словаря манси верхнесосьвинского говора сосьвинской диалектной группы северного наречия.
Событие состоялось на площадке Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, автор издания и носитель языка — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, заслуженный деятель науки Югры Светлана Попова, сообщает учреждение.
Словарь основан на устных сообщениях информантов, в него включены полевые материалы автора, собранные на протяжении 1994–2018 годов у манси, проживающих в верховьях рек Лозьва, Лэпл-я, Сосьва, Сыгва и на Оби среди нижне-сосьвинских манси.
В более чем четырёхстах словарных статьях представлена реконструкция традиционного мировоззрения северной этнографической группы манси сквозь призму мифоритуальной, обрядовой и табуированной лексики. Отражены такие мифологические события, как великий Потоп, законы предков, история расселения древнего населения и многое другое.
Издание предназначено для историков, культурологов, работников музеев, учителей, студентов, и всех интересующихся традиционной культурой, мировоззрением одного из коренных малочисленных народов Югры — манси.