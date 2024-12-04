В Югре названы имена всех победителей девятого окружного конкурса по разработке мобильных приложений и веб-сервисов «Хакатон. Хантатон-2024»
В девятом хакатоне приняли участие рекордные 494 человека: 207 – в номинации «профи» и 287 – в «юниорах». Сформированы рекордные 134 команды: 50 профи и 84 юниоры. Участники представили 21 муниципалитет Югры, из них самые активные – Советский, Ханты-Мансийск, Сургут, Лангепас и Нижневартовск.
Вновь юниоры работали в онлайн-формате, в этом году впервые – в течение недели. Профи разрабатывали свои проекты в течение суток на площадке «Школы 21» в Сургуте, с заданиями хакатона они смогли познакомиться заранее.
Призовой фонд Хантатона-2024 составил 1 млн. рублей.
Победителем в номинации «Юниор» стал 16-летний Марат Хакимов – единственный участник команды «Maratico» из п. Кедрового Ханты-Мансийского района. За проект «Игра для обучения основам безопасного поведения в интернете» он получил главный денежный приз – 65 тысяч рублей.
Второе место и денежный приз в размере 45 тысяч рублей получила сборная команда из Нефтеюганска, Лангепаса и Нижневартовска «SSD», которая реализовала проект «Telegram-бот для планирования ВКС».
Третье место и денежный приз в размере 25 тысяч рублей за проект «Создание портала для выявления одаренных детей по шахматам» получила команда «Five amoeba» из Югорска.
Лучшей среди «профи» была названа сургутская команда «Забыли, как выйти из vim» с проектом «Механизм анализа заявок на участие в конкурсах средствами ИИ (Информационная система «ЕЛКА»)». Они получили главный приз Хантатона-2024 в размере 400 тысяч рублей.
Второе место и денежный приз в размере 275 тысяч рублей за проект «Мобильное приложение «Переводчик мансийского языка» получила команда «Вилкинс из Stack Overflow» из Нижневартовска.
Третьими в этой номинации стала команда «р3кл4мн03_4г3нтст80» из Сургута с проектом «Автоматизированная проверка доступности веб-сайтов для пользователей с нарушениями зрения». Они получили денежный приз в размере 150 тысяч рублей.
Специальный приз жюри в размере 40 тысяч рублей за задание «Мансийский переводчик» получила команда «NeedCode» из Сургута.
Все команды-победители и призеры получили высокую оценку проделанной работы от экспертов конкурса и менторов. Теперь команды ждет специальный трек по развитию своих проектов и превращению их в перспективные стартапы.
Закрывая мероприятие, цифровой вице-губернатор Югры Павел Ципорин отметил, что новые идеи и проекты хакатона открывают новые таланты и заставляют учиться как участников, так менторов и жюри, а также пригласил участников принять участие в юбилейном X окружном конкурсе по разработке мобильных приложений и веб-сервисов «Хакатон. Хантатон-2025», который пройдет в Сургуте 26-27 апреля 2025 года.