Лучшие команды и участники программы постсопровождения форума «ШУМ» получат финансирование на реализацию проектов
Продолжается программа постсопровождения участников по кейсам Всероссийского молодёжного образовательного форума «ШУМ» платформы Росмолодёжь.События. В ходе программы команды продолжат работу над проектами от заказчиков и представят продукты для реализации.
В программу вошли 72 проекта от 72 команд с четырёх образовательных заездов форума для 28 заказчиков, среди которых: Министерство культуры Российской Федерации, Министерство молодёжной политики Калининградской области, Министерство сельского хозяйства Калининградской области, трек Росмолодёжь.Бизнес, Московский финансово-юридический университет МФЮА, Ассоциация Добро.РФ, «Росатом Аддитивные технологии» – ООО «РосАТ», Национальный парк «Виштынецкий», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Куршская коса», Футбольный клуб «Балтика», ООО «ТЕНЧАТ», MEDIALAB (АНО "Лаборатория медиа") и другие. Команды будут работать над коммуникационными стратегиями, инструкциями по внедрению проектов, чат-ботами, игровыми проектами, брендингом компаний и многим другим задачам. В некоторые проекты будет внедряться сразу по шесть идей.
Основной целью программы является доработка кейсов на основе обратной связи от заказчиков с дальнейшей помощью в интеграции решения в существующую структуру компаний. Работа будет вестись на основе базовых принципов SCRUM – выполнение работы по задачам 2-недельными спринтами, что поможет обеспечит плотное взаимодействие команд с заказчиком и эффективную доработку каждой задачи при сопровождении наставника со стороны образовательного Центра «ШУМ».
Также программой постсопровождения предусмотрен образовательный блок. Команды пройдут отдельные мастер-классы по тематикам, касающихся разработки конкретного продукта, и тренинги по бизнес-планированию и SCRUM-технике.
Программа рассчитана на 1,5 месяца и завершится в конце декабря 2024 года. По итогам программы лучшие команды и участники смогут получить финансирование на реализацию предложенных идей и внедрение MVP в операционную деятельность заказчика, а также стажировки от заказчиков и Центра «ШУМ».
Напомним, что форум является флагманским проектом и ключевым событием Круглогодичного молодёжного образовательного центра Росмолодёжи «ШУМ» – одного из 12 центров, которые Президент России Владимир Путин открыл 4 апреля 2024 года. Формат круглогодичных молодёжных образовательных центров подтвердил свою эффективность в предоставлении возможностей для самореализации молодёжи. Молодые специалисты получают уникальный шанс реализовать перспективные проекты и в дальнейшем найти работу. С начала работы центра было организовано более 25 очных мероприятий на территории Калининградской области и других регионов страны, а также 15 онлайн событий.
Организаторами Всероссийского молодёжного образовательного форума «ШУМ» выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Калининградской области. Генеральными партнёрами форума являются Госкорпорация «Росатом» и компания VK.