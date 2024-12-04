Герои Севера «Были» и будут Творческая встреча с создателями киноальманаха «Были» в ХМТК
К 94-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 10 декабря в 13:00 в Большом зале ХМТК – состоится показ киноальманаха «Были» и творческая встреча с создателями.
«Были» – это уникальный проект, воссоздающий на экране реальные истории выдающихся жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: первопроходцев, деятелей искусства и науки. «Были» – это взгляд в прошлое через сплетение документальных фактов и актёрской игры.
Зрители посмотрят киноновеллу о Елене Сагандуковой, в которой снимались актёры театра кукол Ольга Сидоренко и Пётр Парфиров, и картину о Якове Рознине. Их истории откроют новые горизонты понимания северного края да и города Ханты-Мансийска, где улицы носят имена этих героев.
После показа пройдёт встреча с автором сценария и генеральным продюсером «Были» Дмитрием Сотниковым и актёрами, которые расскажут свои истории, связанные с Ханты-Мансийском. Можно будет задать вопросы и поделиться впечатлениями.
Приветствуется посещение по Пушкинской карте. Билет – 100 руб.
Билеты на сайте тут и в кассе театра (ул. Мира, 15)