Масштабная выставка продукции местных производителей «Товары земли Югорской» пройдет в дни образования округа
В дни празднования 94-летия со дня образования нашего региона, с 8 по 10 декабря, в Ханты-Мансийске пройдет масштабная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Это отличная возможность приобрести качественные местные продукты и оригинальные сувениры к Новому году.
Как сообщает Фонд развития Югры, выставка-ярмарка пройдет уже 27-ой раз.
«Участниками в этом году станут около 200 региональных предприятий со всех муниципалитетов округа. Традиционно посетители смогут продегустировать деликатесы, приобрести свежие товары из широкого ассортимента мясной и рыбной продукции, дикоросов, сладостей, молочных продуктов и выпечки. Товары многих предприятий отмечены знаком «Сделано в Югре!»», - сообщают организаторы.
Кроме того, в продаже будут местные сувениры, изделия из дерева и кожи, елочные игрушки, свечи с ароматами югорского леса, украшения.
На выставке-ярмарке пройдет конкурс пищевой продукции «Лучшие вкусы Югры». Он способствует продвижению наших производителей и стимулирует развитие предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса региона. На участие уже подано 20 заявок. Призовой фонд составляет 1 миллион рублей и будет распределен равными частями между победителями шести номинаций: «Хлебобулочные изделия», «Кондитерские изделия с отделкой», «Мясные и колбасные изделия», «Молоко и молочные продукты», «Рыба и изделия из рыбы», «Дикоросы».
В рамках деловой программы участники подведут итоги уходящего года, обсудят приоритетные направления развития пищевой промышленности и актуальные вопросы государственной поддержки в сфере АПК.
9 декабря на ярмарке пройдет церемония награждения победителей конкурсов «Лучший товар Югры – 2024» и «Лидер бизнеса Югры – 2024».
Организаторы обещают: будет вкусно!
Программа выстави-ярмарки: