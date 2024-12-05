В центральном почтовом отделении Ханты-Мансийска открылась новогодняя почта
Близится Новый год, а значит, пора писать письма Деду Морозу. Почта России уже установила в отделениях по всей стране специальные почтовые ящики. Весь декабрь, до 31, они принимают послания для волшебника. Специальный почтовый ящик для приёма писем в адрес Деда Мороза традиционно установлен в центральном почтовом отделении Ханты-Мансийска 628 011 по адресу: ул.Пионерская, 25.
Всего более 100 новогодних почтовых ящиков стоит в центральных отделениях больших городов. Отправлять письма главному новогоднему волшебнику нужно на его неизменный адрес: 162390, Дом Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область. Можно отправить письмо в адрес северного новогоднего волшебника Ямал Ири: 629007, Россия, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д.5. Их адреса Почта поместила рядом с ящиками. А если хочется получить ответ, нужно указать свой полный обратный адрес и индекс. Принимают послания для зимних волшебников и самые обычные почтовые ящики.
Если отправителю нужна будет помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку. Чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом.
Почта бережно доставит каждое послание волшебнику, даже если отправитель опустит его в обычный почтовый ящик. Все сотрудники, работающие в отделениях и в логистических центрах, знают, где живет Дед Мороз, главное, чтобы был указан адресат. Каждый день в течение всего декабря сотрудники Почты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять её в резиденции новогодних волшебников. В 2023 г. только в Великий Устюг Почта России доставила около 170 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых, и ещё несколько тысяч – в другие регионы.