Более 1 900 отцов в Югре получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет
На сегодняшний день Отделение СФР по ХМАО – Югре выплачивает пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 1 920 отцам. В 2024 году размер выплаты составляет от 13 840,86 рублей до 49 123,12 рублей в месяц.
Чтобы оформить отпуск по уходу, папе следует подать соответствующее заявление своему работодателю. Комплект документов, включающий копию свидетельства о рождении малыша и справку о доходах, предоставлять не нужно. Все данные Отделение СФР по ХМАО – Югре самостоятельно получает в рамках межведомственного взаимодействия.
Время отпуска зачитывается папе в стаж и формирует его пенсионные коэффициенты. За каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первым ребенком и 3,6 коэффициента при уходе за вторым ребенком. 5,4 коэффициента могут получить папы, которые оформили отпуск по уходу за третьим или четвертым ребенком.
С начала текущего года право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет сохраняется, если родитель трудится во время отпуска на условиях неполного дня, на дому, а также, если мама или папа выйдут на работу раньше, чем ребенку исполнится полтора года.
Неработающие отцы также могут претендовать на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. При этом мужчина не должен получать пособие по безработице. В таком случае подать заявление папа может на портале госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по ХМАО – Югре или МФЦ.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в пн. с 09.00 до 18.00, вт.- пт. с 09.00 до 17.00).
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