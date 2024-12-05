Более 1 900 отцов в Югре получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет

На сегодняшний день Отделение СФР по ХМАО – Югре выплачивает пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 1 920 отцам. В 2024 году размер выплаты составляет от 13 840,86 рублей до 49 123,12 рублей в месяц.