Высокое призвание быть волонтёром
5 декабря в России отмечают день добровольца (волонтёра). Дата была установлена указом президента РФ от 27 ноября 2017 года. Этот праздник может считать своим каждый, кто безвозмездно готов помочь во благо на пользу общества.
По данным администрации города Ханты-Мансийска в окружной столице действует более 85 добровольческих объединений, включающих свыше 7 800 волонтёров разных возрастов.
И сегодня в честь праздника в КДЦ «Октябрь» состоялось церемония награждения участников добровольческих организаций. Заместитель Главы города Виктория Белозёрова вручила почётные знаки «Доброволец (волонтер) Югры» самым активным добровольцам, принимающим участие в поддержке участников СВО, в сборе гуманитарной помощи военнослужащим. От лица главы города Максима Ряшина вручила в руки нескольким волонтёрам Почётные грамоты и благодарственные письма.
За активную гражданскую позицию и личный вклад в общественную жизнь города Ханты-Мансийска многие горожане были отмечены благодарностями регионального Департамента молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей, и Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».
Тамара Мерова