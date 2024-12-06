В Югре Росгвардия проводит уроки мужества со школьниками, посвященные 100-летнему юбилею со Дня рождения генерал-майора Николая Андрианова
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре проводят цикл встреч с подшефными школьниками, посвященных 100-летнему юбилею генерал-майора Николая Андрианова – одного из первых руководителей структур инженерной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
В Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске представители спецподразделений Росгвардии – инженерно-технических групп ОМОН «Стерх» и «Сокол-Югра», офицеры СОБР встретились со старшеклассниками образовательных учреждений, а также учащимися автошколы ДОСААФ.
Росгвардейцы рассказали детям о служебно-боевом пути руководителя, участника Великой Отечественной войны, который в составе внутренних войск НКВД в период с декабря 1942 по октябрь 1943 года и с февраля по апрель 1944 года принимал непосредственное участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны.
Николай Васильевич стоял у истоков зарождения существующего сегодня в структуре центрального аппарата – инженерного управления Главного штаба войск национальной гвардии.
Также генерал Андрианов принимал активное участие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. После увольнения в запас Николай Андрианов исполнял обязанности заместителя председателя Совета ветеранов.
«Школьники учатся на историях генералов войск правопорядка. Цель офицеров Росгвардии – рассказать детям об историческом опыте русского народа по защите Отечества, углубить их исторические знания и привить любовь к Родине», - отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Встречи росгвардейцев со школьниками в Югре продолжатся.
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