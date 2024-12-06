В Окружной библиотеке пройдут читательские дебаты по книге Еремея Айпина «Птичка на голове»
Друзья!
13 декабря в 15.00 приглашаем на празднование Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Окружную библиотеку!
В этот день старшеклассники образовательных учреждений Ханты-Мансийска - участники регионального образовательного проекта «Литературные дебаты. Дети Сократа» будут рассуждать на темы выбора жизненного пути, нравственных ценностей, значимости семьи и малой родины, раскрытых в книге Еремея Даниловича Айпина «Птичка на голове».
Мероприятие станет уникальной возможностью для школьников погрузиться в культурное наследие нашего округа, продемонстрировать свои знания, умения анализировать художественные произведения и навыки публичных выступлений.